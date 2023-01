Wie wir unseren großen Themen begegnen könnten.

Große Themen treiben uns um in diesen Tagen! Die Pandemie ebbt ab. Wie wird sich die Infektionswelle in China auf den Rest der Welt auswirken? Bald leidet die Ukraine ein ganzes Jahr lang unter einem Krieg. Wir spüren die Auswirkungen. Für uns geht es nicht unmittelbar um Leib und Leben. Die Menschen dort erleben die Angriffe Putins anders. Wie soll das enden?

Unsere Gesellschaft driftet auseinander. Pläne für einen brutalen Angriff auf Gesellschaft und Politik konnten vereitelt werden. Viele beobachten ein großes Desinteresse daran, Gesellschaft politisch mitzugestalten.

Alle wissen wir mit Lützerath etwas anzufangen. Dieses Dorf fällt dem Braunkohleabbau zum Opfer. Bewohnerinnen und Bewohner sind längst weg. Klimaaktivisten aus ganz Deutschland kamen zusammen. Ihnen geht es um den größeren Zusammenhang der Braunkohleförderung. Ist die mit großem Aufgebot beendete Besetzung nicht doch ein Anzeichen dafür, dass sich beim Klimaschutz zu wenig tut? Es beeindruckt, dass Besetzung und Räumung nicht eskaliert sind – kein Zeichen der Schwäche, vielmehr eines der Stärke – für beide Seiten!

Was machen diese Beobachtungen mit mir? Wohin führen sie? Was ist zu tun? Mach Augen und Ohren auf! Lass alles an dich heran! Wenn du nicht jetzt mit dieser Wirklichkeit umgehst – du wirst es tun müssen. Daran kommen wir nicht vorbei! Als Einzelner kann ich da kaum etwas verändern. Aber ich bin ja nicht allein auf der Welt.

Bei solch großen Themen komme ich immer wieder auf den sogenannten Dekalog der Gelassenheit von Papst Johannes XXIII. zurück. Seiner letzten, zehnten Empfehlung fügt er einen Schlussgedanken an: „Nimm dir nicht zu viel vor. Es genügt die friedliche, ruhige Suche nach dem Guten an jedem Tag zu jeder Stunde, und ohne Übertreibung und mit Geduld.“

Das erscheint allzu brav. Aber als Beruhigungsmittel wäre sie falsch verstanden! Mir hilft dieser Impuls, ruhig zu bleiben und gleichzeitig aktiv zu werden: Nicht zu viel! Das friedliche, ruhige Suchen nach dem Guten! An jedem Tag, zu jeder Stunde! Ohne Übertreibung, mit Geduld!

Wenn diese Worte in uns schwingen, könnte daraus etwas werden.

Der Autor

Michael Janson, Pfarrer der katholischen Pfarrei Hl. Theresia von Ávila, Neustadt