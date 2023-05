Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum Abschluss seines Festivals verwandelte das Ensemble „Risonanze Erranti“ die Haardter Kirche am Sonntag in einen „Enchanted ground“, was im Englischen „verzauberter Ort“ meint. Der Titel war Programm, erneut fühlte man sich in sphärische Klangwelten entrückt. Besucher mit Erstkontakt zur Neuen Musik mussten allerdings schon gegen harte Wogen des Unbekannten ankämpfen, denn es ging deutlich schriller zu als am Freitag und Samstag.

Sehnsucht nach grünen Wiesen und ursprünglicher Natur weckt das eindrucksvolle Werk „Upon enchanted ground“ (1957) des armenisch-schottischen Komponisten