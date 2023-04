Wer das Eierpicken, eine echt Lambrechter Tradition als Teilnehmer oder Zuschauer erleben will, muss am Ostermontag früh auf den Beinen sein.

Ein echter Lambrechter hat es nicht leicht: An zwei Tagen im Jahr muss er sehr früh aufstehen, um wahre Lambrechter Traditionen zu erleben. Am Ostermontag ist es wieder soweit, um 7 Uhr beginnt das Eierpicken auf dem Pickplatz. Der zweite Frühaufsteher-Termin ist am Dienstag nach Pfingsten: Da startet früh am Morgen der Geißbockmarsch nach Deidesheim.

„Es läuft alles wieder normal. Das Eierpicken ist wieder auf dem Pickplatz, das ist viel schöner“, freut sich Hans-Joachim Hinrichs, Vorsitzender des Verkehrsvereins, der das Eierpicken seit Mitte der 1960er-Jahre organisiert. Vor drei Jahren fiel es den Restriktionen der Pandemie zum Opfer, in den vergangenen beiden Jahren wurden Eier digital aufeinandergeschlagen.

„Arsch“, „Spitz“ und „Ganzes“

Der Pickplatz ist an der Ecke Wallonen- und Karl-Marx-Straße. Ein Fremder, der am Ostermontag frühmorgens dort vorbeikommt, dürfte sich ziemlich wundern. Da werden ständig die Worte „Arsch“, „Spitz“ und „Ganzes“ gerufen, Eier aufeinander gehauen, und einer der jeweils Beteiligten freut sich, wenn ein Ei kaputt geht. Wann und wie dieses ganz spezielle Brauchtum entstanden ist, das weiß keiner. Der Ruf „Ganzes“ bedeutet, dass ein Gegner gesucht wird. Hat sich dieser gefunden, werden die Spitzen von zwei hartgekochten Hühnereiern aneinander gehauen. Mit den Rufen „Spitz“ und „Arsch“ wird jeweils ein Kontrahent gesucht, um mit ihm die spitze oder stumpfe Seite der Eier aneinander zu hauen. Eier, die an beiden Seiten eingedellt sind, gehen an den Gegner. Sieger und damit Pickkönig ist, wer am Schluss die meisten Eier hat.

„Die schummeln als ein bissel“, weiß Hinrichs. So hat nicht jeder Teilnehmer die Eier, die für ihn gezählt werden, allein zerdeppert. 2019 hat der Junior-Pickkönig, ein achtjähriger Steppke, 213 zerdepperte Eier zum Zählen gebracht. „Das ist unmöglich, das schafft keiner“, sagt Hinrichs. Vermutlich haben da Mama, Papa und weitere Verwandte geholfen. Dafür durften die dann in den Tagen nach Ostern die ganzen hartgekochten Eier essen. Denn jeder darf die Eier, die er „erschlagen“ hat, mitnehmen. Pickkönig war 2019 Jens Fadenholz mit 82 Eiern, den Mannschaftswettbewerb hatte die Lambrechter Feuerwehr mit 140 Eiern gewonnen.

2500 gefärbte Eier

Damit niemand etwa mit einem Gipsei schummelt, was in früheren Zeiten schon vorgekommen sein soll, ist die Farbe der Eier ein Geheimnis. 2500 gefärbte Eier hat der Verkehrsverein geordert, erzählt Hinrichs. In den Jahren vor der Pandemie kamen meist 150 bis 200 Teilnehmer auf den Pickplatz. 7 Uhr ist übrigens schon eine Konzession an die Spätaufsteher, früher ging es bereits um 6 Uhr los. Neben den Einzel-Wertungen gibt es auch Wertungen für Familien, Gruppen und Vereine.

Die Krönung des Pickkönig und des Junior-Pickkönigs sowie die Vergabe der Pokale und Urkunden findet in der Turnhalle der Grundschule statt. Dort bietet der Verkehrsverein auch Frühstück an – natürlich mit Rührei.