„Zeitschrift für Kultur und Heimatpflege“ – das ist das Motto des „’s Haardter Blätt’l“. Auch die 35. Ausgabe bringt auf 75 Seiten Erstaunliches über den Neustadter Ortsteil. Dort siedeln sich zahlreiche Talente an, wie etwa die Keramikkünstlerin Lisa Pfalzgraf. Sie wird im Heft als „Neu-Haardterin“ vorgestellt. Autor Rudi Blumenröder verrät, dass sich die Neubürgerin in den drei Jahren, seit sie mit ihrem Partner in das „rote Haus“ im Mandelring gezogen ist, bereits bestens integriert hat und rege am Vereinsleben teilnimmt.

Ein weiteres Talent hat sich im „Blätt’l“ offenbart. Josef Christiany lebt zwar bereits seit über 45 Jahren dort. Autor Hermann Fischer stellt nun aber die vielen Leidenschaften des Vermessungsingenieurs vor. Christiany widmet sich der Malerei und der Kalligrafie. Mit Liebe und Sorgfalt gestaltet er außerdem Einträge in Gästebüchern. In 25 Jahren hat er so 1600 bleibende Eindrücke hinterlassen. Gefragt ist sein Talent beispielsweise bei Lions Club und der Weinbruderschaft. Dort widmet er dem jeweiligen Thema mehrere Tage, bis er die richtige Motiv- und Farbenkomposition gefunden hat. Hauptthemen sind natürlich die Pfälzer Lebensart und der Wein.

Blick auf ein außergewöhnliches Jahr

Die aktuelle „Blätt’l“-Ausgabe beschreibt und bebildert ein außergewöhnliches 2020. Ein Jahr, bei dem die gewohnten sozialen und geselligen Abläufe im Dorf einen Corona-Dämpfer erhielten. Doch gerade deshalb ist diese Ausgabe, bei der sich der verantwortliche Redakteur Rainer Nosbüsch und viele Haardter Bürger einbringen, so wichtig. Beschreibt das Heft doch, dass sich die Haardter keineswegs durch das Virus in die Knie zwingen ließen. Ob die Outdoor-Aktivitäten des TuS Haardt, das Engagement des jungen Wandervereins „Waldschatten“, ein „Woifeschd dehäm“, die regelmäßige Corona-Abendmusik im Meisental und das Singen im Bürgergarten, das Heft veranschaulicht die bunte Vielfalt der Aktivitäten. Und beweist, dass das Weindorf gestärkt aus der Pandemie hervorgeht.

Für die vorliegende Ausgabe, die in einer Auflage von 2500 Heften erschienen ist, bittet Rainer Nosbüsch um eine kleine finanzielle Unterstützung. „Mit fünf Euro pro Haushalt hätten wir schon einen großen Teil der Druckkosten abgedeckt“, schreibt er im Grußwort. Dann ist jetzt also wieder die Dorfgemeinschaft gefragt.