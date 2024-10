Mit einem weiteren Erlebnissonntag lädt Neustadt am 3. November die Menschen in die Stadt ein. Von 11 bis 18 Uhr bieten rund 50 Stände eines bunten Herbstmarkts in der Altstadt die unterschiedlichsten Produkte an: Neben Obst und Gemüse gibt es unter anderem Marmeladen, hausgemachte Liköre, Honig, Wild-, Käse- und Brotspezialitäten. Von 13 bis 18 Uhr öffnen zudem viele Geschäfte ihre Türen. Zwischen Innenstadt und Weinstraßenzentrum verkehrt ein kostenloser Shuttle-Bus. Im Rathaus werden von 13 bis 18 Uhr bei „Rotwein im Glas“ mehr als 100 Weine aus Neustadt, der Pfalz sowie von nationalen und internationalen Weingütern präsentiert (unser Bild stammt aus dem vergangenen Jahr). Erhältlich sind die Tickets (18 Euro im Vorverkauf und 20 Euro an der Tageskasse) bei der Tourist-Information am Hetzelplatz oder online unter https://www.neustadt.eu/rotwein-im-glas.

