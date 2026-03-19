Musik ist für den Freinsheimer schon von Kindesbeinen an ein Lebenselixier.

Uwe Hanewald ist Bankbetriebswirt von Beruf, aber Musik ist sein Leben. Bekannt ist der Freinsheimer vor allem als Akkordeonist im Ensemble „Mélange à Deux“. Seit mehr als 60 Jahren spielt er das Instrument, das in diesem Jahr von den Landesmusikräten zu dem des Jahres erhoben wurde, nun schon. Beim Hausbesuch erzählt er, was ihn daran fasziniert.

Bereits als kleiner Knirps hat Uwe Hanewald auf der einfachen Handharmonika seines Opas gespielt. Aus den zarten Versuchen wurde dank elterlicher Unterstützung schnell mehr. Als Sechsjähriger bekam er ein chromatisches Akkordeon geschenkt und erhielt fortan Unterricht. Geübt wurden Volkslieder sowie Stücke aus Operetten und Musicals. „Das war 1965. Im vergangenen Jahr hatte ich 60. Jubiläum“, erzählt Hanewald, der Musik vor allem als Quell der Freude sieht. Er halte es mit dem Philosophen Friedrich Nietzsche: „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“

Von der Pfalzmusik bis zu „Pink Floyd“-Covers

Das Aerophon sei immer sein Hauptinstrument geblieben, obwohl er – neue Herausforderungen suchend – unter anderem auch Klavier-, E-Orgel- und Schlagzeugspielen autodidaktisch erlernte. Da der Mundartdichter Kurt Dehn ein guter Bekannter seiner Großeltern war, gab es Phasen, in denen Hanewald vor allem Pfalzmusik machte. Er sei beim ersten Stadtmauerfest seiner Heimatstadt 1977 aufgetreten, erinnert sich der Freinsheimer. Als man mit Computern komponieren und arrangieren konnte, baute er sich im Keller ein kleines Tonstudio auf. Hanewald war Teil unterschiedlicher Formationen, von der kleinen Combo bis zum Orchester, trat im europäischen Ausland auf. Er wirkte bei diversen Projekten mit, etwa als Keyboarder in der „ Pink Floyd“-Tributeband „Double Bubble“.

Seit 2017 gibt es für Hanewald aber vor allem ein Ensemble: „Mélange à Deux“. Wie das kam? Auf dem Akkordeon habe er 2016 die Freilicht-Inszenierung „Kontakte“ des Freinsheimer Theaders von Anja Kleinhans begleitet. Davon sei die aus Österreich stammende Zuschauerin Ulrike Albeseder fasziniert gewesen und habe ihm erzählt, dass sie Oboistin sei. So hat sich – der Titel der Komödie war das Omen – der erste Kontakt zwischen den beiden hergestellt. Daraus entwickelte sich ein Jahr später ein ungewöhnliches Duo. Beim Blick auf die „Gymnopédie“-Noten von Erik Satie sei er sehr skeptisch gewesen, erklärt Hanewald: „Ich war überzeugt, dass unsere Instrumente nicht zusammenpassen.“ Doch die gemeinsame Interpretation der Kompositionen des Franzosen Yann Tiersen, insbesondere des Soundtracks zum Film „Die fabelhafte Welt der Amélie“, habe sofort funktioniert.

Von seinem „Schifferklavier“ würde Hanewald nie lassen

Im Alten Rathaus hatten Albeseder und Hanewald bald ihren ersten Auftritt mit Tiersen-Stücken und gefälliger Klassik. „Das kam sehr gut an“, erinnert sich der Akkordeonist. Bei einem Workshop 2019 in Klagenfurt sind die zwei, die stetig professioneller wurden und heute nahezu alle Musikstile auf die Bühne bringen, auf den Kontrabassisten Wolfgang Mayé getroffen. Vor gut einem Jahr stieß der Drummer Wolfgang Disch dazu. Seither ist „Mélange à Deux“ auch als Trio oder Quartett zu erleben. „Disch hat zuvor Akkordeon gespielt und ist aufs Schlagzeug umgestiegen“, erzählt Hanewald, der zwar auch gern die Sticks in die Hand nimmt, aber niemals sein „Schifferklavier“ deswegen vernachlässigen würde.

Auch die geistige Fitness wird gefördert

„Das Akkordeon atmet mit mir, ich spüre es in meiner Seele. Auf Toms und Becken kann ich keine Melodie spielen“, erläutert er. Acht verschiedene Modelle seines Lieblingsinstruments hat er daheim, ein weiteres sei bestellt. Das neue werde einen Solobass haben, sodass man neben den üblichen Akkorden auf der linken Seite auch Einzeltöne greifen könne. Ein Akkordeon sei ein ganzes Orchester, es zu spielen sei seine Berufung, schwärmt Hanewald. Besonders spreche ihn der melancholische, warme Sound an und die hohe stilistische Flexibilität. Das Instrument brauche keinen Strom, sei aber im Gegensatz zu Drumset oder Klavier leicht und einfach zu transportieren. Beim Spiel würden Schultern, Arme und Finger gut trainiert, nennt er einen weiteren Vorzug. Hanewald schätzt das Aerophon mit den Tasten, Knöpfen und Registern aber auch, weil es die geistige Fitness fördere. Schließlich müsse man links und rechts unabhängig voneinander bedienen. „Das übt der Anfänger Schritt für Schritt, erst die eine Seite, dann die andere und später beide gemeinsam“, erläutert er. Irgendwann automatisiere sich die Koordination, sodass sich Rechts und Links ergänzten wie Yin und Yang.

Termin

„Mélange à Deux et Amis“ ist in der Region das nächste Mal am Samstag, 25. April, 20 Uhr , als Gast des Kulturvereins Freinsheim im Von-Busch-Hof in Freinsheim mit Acoustic Fusion Jazz, Filmmusik und Chansons zu erleben. Karten (20 Euro) unter www.kulturverein-freinsheim.de oder über den i-Punkt in Freinsheim.

