Ich ertappe mich immer wieder bei meinem Kopfkino, in dem ich mir verbiete, froh zu sein, weil es doch so viel Schweres gibt. So viel Ungelöstes und Leid ist in den Nachrichten und in Gesprächen zu hören. Da ist dieser Krieg – Da ist die Inflation – Da ist der Klimawandel – Da ist die Ansteckungsgefahr … Darf ich da glücklich sein?

Heilsam wurde mir folgender Text geschickt: „Glücklich sein bedeutet nicht, keine Sorgen mehr zu haben, sondern zuversichtlich mit Dingen leben zu können, die nicht perfekt sind.“ (Quelle: barfuß+wild – franziskanische Lebensschule. Mainzerstr.426, Bingen)

Ich spüre, wie sehr ich gerne alles perfekt hätte, um mir zu erlauben, glücklich oder fröhlich zu sein. Zwei giftige Wort drängen sich in mein Bewusstsein: JA, ABER… Sie demotivieren. Deswegen hilft mir die „Atempause“ zu dem oben zitierten Text:

Einatmen: „Nichts ist perfekt“

Ausatmen: „Ich mache mich locker“

Gerade unter Druck und beim Kopfkino tut diese Entspannung gut. Immer wieder beim Atmen lasse ich diese Wort wirken. Und manchmal ertappe ich mich dann wieder dabei, dass ich pfeifend oder summend unterwegs bin.

Der Autor

Benno Riether, katholischer Pfarrer und Kooperator in der Pfarrei Teresa von Ávila, Neustadt