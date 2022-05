Im Notfall zählt jede Sekunde. Das gilt natürlich auch und vor allem für die Feuerwehr. Der Mußbacher Löschzug – das Gerätehaus befindet sich in der Hermann-Löns-Straße – wird aber bei Einsätzen in Richtung Norden immer wieder ausgebremst, weil die Wehrleute einen Umweg fahren müssen. Grund dafür ist die Einbahnstraßen-Regelung in der Straße An der Eselshaut, die die Feuerwehr dazu zwingt, über die Straßen An der Bleiche und Zum Ordenswald zu fahren. Deshalb hat der Mußbacher Ortsbeirat nach einem Ortstermin am Mittwochabend erneut die Stadtverwaltung darum gebeten, der Feuerwehr zu ermöglichen, im Einsatzfall entgegen der Einbahnstraße ausfahren zu können, wie Ortsvorsteher Dirk Herber im Nachgang zur Sitzung am Mittwoch berichtete. Damit die anderen Verkehrsteilnehmer entsprechend gewarnt werden, soll eine orangefarbene Leuchte angebracht werden.