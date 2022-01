Bislang hat sich eine Neustadter Grundschule auf unseren Aufruf hin gemeldet. Das kann aber doch nicht alles gewesen sein.

Zwei Anrufe bei der RHEINPFALZ-Redaktion Neustadt haben einen Mann glücklich gemacht. Denn jene beiden Frauen, die unabhängig voneinander am 17. Januar einem Unfallopfer in der Speyerdorfer Straße geholfen hatten, haben sich tatsächlich gemeldet.

Die Tochter des Neustadters, der am Autosteuer zusammengebrochen war, hatte sich im Nachgang bei der Zeitung gemeldet. Ihr Vater wolle sich bei jenem Quartett bedanken, das ihn vor dem sicheren Tod bewahrt habe. Er hatte an jenem Montag einen Herzstillstand erlitten, wurde aber dank der beiden Frauen und einem Team der Stadtwerke Neustadt gerettet. Mittlerweile ist er auf dem Weg der Besserung und hat wohl auch keine Folgeschäden.

Nun waren zwar die Namen der Stadtwerke-Monteure bekannt, nicht aber jene der beiden Frauen. Daher versuchte die Tochter, sie über einen Aufruf in der RHEINPFALZ zu erreichen. Das hat geklappt, können wir heute durchaus ein wenig stolz vermelden. Die erste meldete sich am Mittwoch, die zweite am Donnerstag. Beide haben nun mit der Familie Kontakt.

Aber ist das wirklich der einzige Fall, in dem Neustadter oder Menschen aus dem Umland einen Dank loswerden wollen? Wir hatten am Mittwoch nach Beispielen gefragt, die wir am Valentinstag, 14. Februar, veröffentlichen wollen – ganz unabhängig also von den üblichen Liebesbanden. Gemeldet hat sich bislang nur eine Grundschule. Um was es ihr genau geht, wird natürlich noch nicht verraten. Aber da muss doch noch mehr gehen, oder?! Melden Sie sich, liebe Leserinnen und Leser, per E-Mail an redneu@rheinpfalz.de, bitte mit Namen und einer Telefonnummer, falls wir Rückfragen haben.