Als Präsident des Polizeipräsidiums Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen war Georg Litz für die Sicherheit von 900.000 Menschen verantwortlich. Am Donnerstag wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Warum der Festakt auf dem Hambacher Schloss in Neustadt stattfand.

Großer Bahnhof für Georg Litz im Festsaal des Hambacher Schlosses. 48 Jahre lang war der 64-Jährige, der mit seiner Familie im Kreis Bad Dürkheim lebt, Polizist.