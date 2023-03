Passanten in der Kellereistraße sollen in den kommenden Tagen besonders neugierig gemacht werden. Denn die Klasse 3b der Schöntalschule hat gemeinsam mit dem Osiander-Team das Schaufenster der Buchhandlung umgestaltet. Zu sehen sind dort nun drei Boxen und ein Plakat. Dieses hat Philip Ertmann gestaltet. Er ist der Schülersprecher der Grundschule und hat mit dem Einlösen eines Wahlversprechens für Furore gesorgt.

Philip hatte nämlich versprochen, dafür zu sorgen, dass die Schulbücherei Nachschub bekommt. „Da gab es zu wenig für uns Kinder“, sagt der Drittklässler. Kaum im Amt, hat er auch schon gehandelt. Philip hat in Neustadt die Stadtbücherei, die Buchhandlungen Osiander und Quodlibet sowie den Klett-Kinderbuch-Verlag angeschrieben und um Buchspenden gebeten. 122 Bücher hat der Drittklässer auf diesem Weg als Spende für die Schule bekommen. „Noch ist das bei uns zu Hause, wir bringen das bald in die Schule“, sagt Philip.

Und weil das Osiander-Team von der Aktion so begeistert war, hat es Philip und seine Klassenkameraden für Montagvormittag in die Buchhandlung eingeladen. Dort konnten die Schüler gemeinsam mit Klassenlehrerin Kathrin Thiel stöbern und in drei Boxen noch weitere Bücher zusammentragen, die die Kinder interessieren. Mit der Umgestaltung des Osiander-Schaufensters wird nun auf die gefüllten Bücherboxen aufmerksam gemacht. „Kunden können spenden und so für weitere Bücher für unsere Bücherei sorgen“, sagt Thiel. Philip und seine Klassenkameraden haben eifrig Bücher gesammelt: Comics, Spannendes, aber auch Wissenswertes über die Planeten. Lehrerin Thiel ist begeistert von der Aktion: „So können Kinder das Lesen und Themen für sich entdecken.“