Die Haßlocher Radsportlerin Daniela Gass ist erneut Weltmeisterin. Kaum von den Titelkämpfen in Dänemark zurück, tritt sie am Wochenende wieder an.

Es war ein Paukenschlag: Genau 14 Jahre nach ihrem bislang letzten Titelgewinn sicherte sich Daniel Gass den Weltmeistertitel im Einer-Straßenfahren der Seniorinnen in der Altersklasse bis