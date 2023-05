Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit einer Woche dürfen die Schüler wieder in voller Klassenstärke lernen. Aktuell ist das kein großes Problem: Die Corona-Infektionszahlen sind sehr niedrig, und draußen ist es so warm, dass ständig gelüftet werden kann. Doch was ist im Herbst? Heißt das Zauberwort „raumlufttechnische Anlagen“? Nicht unbedingt: Die Stadt sieht auch andere Möglichkeiten, um Klassenräume virenfrei zu halten.

Es war eines der Aufregerthemen im vergangenen Corona-Winter: Viele meinten, dass die Politik im Sommer 2020 einen besseren Corona-Schutz an Schulen verschlafen