Die Hochphase der Fasnachtssaison hat begonnen: Folglich kommen wieder viele Menschen zum Feiern zusammen. Stefan Grüne, Chefarzt der Inneren Medizin II am Marienhaus Klinikum Hetzelstift, kann Tipps geben, wie sich Husten und Schnupfen vermeiden lassen.

Die erste große Welle mit vielen Erkältungskrankheiten und Influenza-Fällen ist für diesen Winter zwar überstanden. Aber angesichts der vielen Prunksitzungen und Fasnachtspartys steigt nun wieder die Sorge, dass in den kommenden Wochen erneut sehr viele Menschen mit Fieber, Husten und Schnupfen ausfallen werden.

Laut Chefarzt Grüne gibt es aktuell nach zwei Jahren mit vielen Corona-Schutzmaßnahmen eine „kleine Entwöhnung“ mit Blick auf Infektionskrankheiten. Daher sei Vorsicht geboten. Einfache Tipps seien, sich regelmäßig die Hände zu waschen und sich nicht mit den Fingern an Mund, Nase oder Augen zu fassen. Falls auch Sie Fragen rund um Erkältungskrankheiten haben und vom Experten wissen wollen, was sie vorbeugend tun können, wer besonders aufpassen sollte und welche Therapien im Falle eines Infekts empfohlen werden, können Sie sich am 8. Februar bei der RHEINPFALZ-Sprechstunde direkt an Chefarzt Grüne wenden. Er wird sich eine Stunde Zeit nehmen für alle Fragen der RHEINPFALZ-Leser.

Ja zur Maske

Mit Blick auf die Fasnachtssaison und ein mögliche neue Welle an Infektionskrankheiten begründet das Neustadter Hetzelstift auch, warum das Festhalten an der Maskenpflicht im medizinischen Bereich sinnvoll ist. Man wisse zwar, dass das Tragen der Masken für die Mitarbeiter belastend sei, zumal außerhalb der Kliniken keine Einschränkungen mehr gelten. Aber man müsse an die angeschlagenen Patienten, die „ungleich schwerer unter möglichen Folgen einer Covid-Erkrankung leiden“, denken. Daher sei es unverändert sinnvoll, in Praxen und Kliniken mit Masken für zusätzlichen Schutz zu sorgen. Man müsse sich erneut auf eine große Anzahl an kranken Menschen – Covid-19, Influenza oder Erkältungen – einstellen. Masken böten einen guten Schutz und verhinderten, dass sich Viren ungewollt in Kliniken verbreiten. Auch Chefarzt Grüne empfiehlt allen das Tragen einer Maske, die sie sich in großen Gruppen unwohl fühlen.

Rheinpfalz-Sprechstunde

Stefan Grüne ist am Mittwoch, 8. Februar, von 16 bis 17 Uhr am RHEINPFALZ-Telefon zum Thema Erkältungskrankheiten zu erreichen. Wer Fragen hat, kann unter Telefon 06321 890334 anrufen und sein Thema direkt mit dem Arzt besprechen.