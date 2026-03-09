Der Krankenstand in der Stadt Neustadt ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Grundlage dafür sind die Krankschreibungen der DAK-versicherten Arbeitnehmer in der Region für das vergangene Jahr. „Der Krankenstand hat sich mit 4,7 Prozent auf einem hohen Niveau eingependelt“, erklärt Melanie Foos, Leiterin der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Landau. Das bedeutet laut Pressemitteilung der DAK-Gesundheit, dass an jedem Tag im Durchschnitt 47 von 1000 Beschäftigten krankgeschrieben waren. Wie die RHEINPFALZ berichtete, lag der Krankenstand in Neustadt 2024 bei 4,2 Prozent. Ursache Nummer eins 2025 waren Krankheiten des Atmungssystems. Sie verursachten 347 Fehltage je 100 erwerbstätige Versicherte (Vorjahr: 368 Fehltage). Auf Platz zwei lagen psychische Erkrankungen mit 337 Tagen je 100 Erwerbstätige (Vorjahr: 343 Tage). Es folgten Muskel-Skelett-Erkrankungen mit 334 Tagen je 100 Versicherte (Vorjahr: 217 Tage). Im Vergleich zum Landesdurchschnitt lagen die Fehlzeiten in Neustadt niedriger: In Rheinland-Pfalz hatten DAK-versicherte Beschäftigte im vergangenen Jahr pro Kopf rund 21 krankheitsbedingte Fehltage, in Neustadt waren es durchschnittlich nur rund 17 Tage.