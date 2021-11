Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitag gegen Abend in Meckenheim zu einem Brand im Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Ein Zimmer brannte komplett aus, weitere Räume wurden stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt noch.