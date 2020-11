Die Polizei warnt vor „Dachhaien“, die Reparaturarbeiten an angeblich beschädigten Dächern anbieten. Dabei handelt es sich um unseriöse Dachdecker, die überteuerte und oft unnötige Pseudoreparaturen an der Haustür offerieren. Am Mittwochvormittag sind zwei solche Männer in Frankeneck aufgefallen. Gegen 10.20 Uhr wurde ein Anwohner von einem 30- bis 40-jährigen Mann südosteuropäischen Typs mit einem sehr starken schwarzen Schnurrbart angesprochen. Er war sehr aufdringlich und sagte, er wolle das Dach in Stand setzen, er habe auch schon alle Materialien dabei. Als der Anwohner kein Interesse zeigte, lief ihm der Dachhai hinterher und wiederholte sein Angebot mehrfach, ohne einen Preis zu nennen. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß und wird als sehr schlank und hager beschrieben. Unterwegs war er vermutlich mit einem VW-Sharan mit Heidelberger Kennzeichen. Auf dem Beifahrersitz saß ein weiterer Mann, der ebenfalls einen auffälligen schwarzen Schnurrbart trug. Hinweise an die Polizei, 06321/8540.