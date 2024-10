Mit einem Großaufgebot ist die Neustadter Feuerwehr am Montagabend kurz vor 19 Uhr ausgerückt, da ein Gebäudebrand gemeldet worden war. In der Mußbacher Landstraße stellte sich das Ganze dann als Brand in einer Dachgeschosswohnung heraus. Das Feuer war laut Feuerwehrsprecher Bernd Kaiser im Bereich der Küche ausgebrochen. Zur Brandursache könne er keine Angaben machen. Um das zu klären, habe die Polizei die Brandermittler hinzugezogen. Als die Wehr vor Ort eintraf, war die Wohnung komplett verraucht. „Im Moment ist sie daher auch nicht bewohnbar“, so Kaiser. Die beiden Bewohner der Wohnung blieben unverletzt und konnten nach Vermittlung durch die Feuerwehr die Nacht im nahe gelegenen Panorama-Hotel verbringen. Die Wehr war mit acht Fahrzeugen und 35 Kräften im Einsatz. Damit die Feuerwehr die Drehleiter ausfahren und ihre Fahrzeuge abstellen konnte, musste die Mußbacher Landstraße im Abschnitt zwischen Villenstraße und Rosengarten vorübergehend gesperrt werden.