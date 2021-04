Die für die Autobahn zuständige Edenkobener Polizei hat nach eigenen Angaben am Samstag gegen 9 Uhr die Teile einer zerstörten Autodachbox auf der A65 eingesammelt. Die Box lag demnach in Fahrtrichtung Ludwigshafen zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und -Nord über beide Fahrspuren verteilt, was Zeugen zuvor gemeldet hatten. Die Polizeibeamten konnte denjenigen ermitteln, der die Box verloren hatte: Der 18-jährige Peugeot-Fahrer wurde wegen unzureichender Ladungssicherung gebührenpflichtig verwarnt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.