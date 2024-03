An dem Gebäude in der Winzinger Straße 7 sind nach Auskunft der Stadtverwaltung Dacharbeiten nötig. Deshalb muss die Straße in dieser Höhe von Donnerstag, 14. März, bis voraussichtlich Mitte Juni voll gesperrt werden. Grund für die lange Sperrung ist laut Stadt, dass es sich um ein relativ großes Gebäude handelt.