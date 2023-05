Die älteren Iggelbacher erinnern sich noch gut an den Absturz eines amerikanischen Düsenjets im Februar 1988. Ein 14-jähriger Schüler hat zu dem Ereignis nun eine Ausstellung zusammengestellt. Wie ist er dabei vorgegangen?

14 Jahre ist der Elmsteiner Alexander Winkelmann jung, der Absturz eines Aufklärungsflugzeugs der US Air Forces auf Iggelbacher Gemarkung ist für ihn ein historisches Ereignis. Denn dieses liegt nun 35 Jahren zurück, es war 1988. Für die Zusammenstellung einer Sonderausstellung zu dem Thema hat der Jugendliche Zeitzeugen befragt, die Unfallstelle untersucht und Leihgaben gesammelt.

„Jeder hat ein bissel was mitgenommen“, erzählt Ludwig Feuchter, der mit einer Plastikdose zur Eröffnung der Ausstellung am Sonntag gekommen ist. Darin enthalten ist ein Teil der zahlreichen Trümmer des abgestürzten Flugzeuges. Feuchter war 1988 Kommandant der Iggelbacher Feuerwehr. Er sei an seinem Arbeitsplatz in Elmstein gewesen, als in der Mittagszeit der Piepser Alarm meldete, berichtet er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Als er und die anderen Feuerwehrleute in den Wald am Bierenberg kamen, habe nur ein Bugrad gebrannt, das etwa 50 Meter von der eigentlichen Absturzstelle entfernt gelegen habe. Ein Feuerwehrmann habe den Brand problemlos mit einem Pulverlöscher gelöscht. „Es war dann ein ziemliches Durcheinander“, erinnert sich Feuchter. Zur Erinnerung an den ungewöhnlichen Einsatz habe jeder ein Teil oder mehrere der Trümmer mitgenommen.

Am Bierenberg auf die Suche gegangen

Feuchter hat ein Stück vom Triebwerk in seiner Plastikdose, er stellt es als Leihgabe für die Ausstellung zur Verfügung. Alexander Winkelmann hat von der Feuerwehr und von ehemaligen Feuerwehrleuten bereits mehrere Leihgaben bekommen, unter anderem drei kleine Hängevitrinen mit mehreren Trümmerteilen. Es gibt weitere Leihgaben, außerdem sind Exponate zu sehen, die Winkelmann selbst gesammelt hat.

Seit 2018 interessiere er sich für Geschichte, 2020 habe er begonnen, sich mit der Geschichte von Elmstein und Iggelbach zu beschäftigen, erzählt der 14-Jährige. Dadurch habe er von dem Flugzeugabsturz erfahren, von dem er vorher noch nie etwas gehört habe. Mit seinem Freund Ben Findeisen habe er sich am Bierenberg auf die Suche gemacht. Da sie aber die genaue Absturzstelle nicht kannten, „haben wir nichts gefunden, außer einem Taschenmesser“, das jemand im Wald weggeworfen hatte, berichtet der 14-Jährige bei einem kleinen Vortrag zur Ausstellungseröffnung.

Piloten durch Schleudersitze gerettet

Bei dem Absturz im Iggelbacher Wald gab es keine Vermissten, der Pilot Scott N. Kohler und der Copilot Charles Doug Finney haben sich mit Schleudersitzen gerettet. Trotzdem kam der 14-Jährige in Kontakt mit der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung und wurde deren jüngstes Mitglied. Er suchte noch einmal am Bierenberg, fand aber wieder nichts. Erst als Winkelmann das Ehepaar Annemarie und Roland Flockerzi im Wald traf, zeigten diese ihm die genaue Absturzstelle – und dann fand er auch einiges an Trümmerteilen. „Im Boden liegende Trümmerteile werden durch Regen hochgespült“, erklärt er. „Sehr viele Iggelbacher wissen Bescheid“, hat Winkelmann inzwischen gelernt. Einige hätten ihm „viel erzählt, das war sehr interessant“. Ingrid Kobel, die aus Neustadt stammt, aber seit 1961 in Iggelbach lebt, erinnert sich: „Meine Schwiegermutter hatte Angst gehabt, dass wieder Krieg ist.“

In der Ausstellung sind unter anderem Teile der Tragflächen, ein Stück Metall mit Sauerstoffventilen und einem Rückschlagventil, Teile von Rohren und Kabeln zu sehen. Es sind überwiegend kleine Teile ausgestellt, doch auch ein großer 30 bis 40 Kilogramm schwerer Metallklotz wird gezeigt. Ein Modell einer McDonnell Douglas gehört ebenfalls zu den Exponaten. An Stellwänden sind Informationen über die McDonnell Douglas F-4E Phantom II – ein Flugzeug von diesem Typ ist abgestürzt – über die Airbase Zweibrücken, wo das Flugzeug gestartet ist, über den Absturz. Außerdem Zeitungsausschnitte und Fotos.

Alexander Winkelmann habe dies alles zusammengestellt und die Ausstellung mit Unterstützung der ehrenamtlichen Museumsmitarbeiterinnen Kerstin Graichen und Linda Turner aufgebaut, lobt der Elmsteiner Beigeordnete Stefan Kobel (CDU). Er habe „Respekt vor einem jungen Mann, der so ein Hobby hat“. Die Sonderausstellung sei ein „guter Anfang, um das Museum mehr zu beleben“.

Info

Die Sonderausstellung mit dem Titel „Knapp an der Katastrophe vorbei“ ist bis 29. Mai an den Fahrtagen des Kuckucksbähnels im Museum Alte Samenklenge - Haus der Forst- und Waldgeschichte zu sehen, jeweils von 12.30 bis 17 Uhr.