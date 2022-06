Überweisungen auf der Couch, Shopping mit dem Smartphone, ein Vorstellungsgespräch per Video-Konferenz – das Internet ist aus dem heutigen Alltag nicht mehr wegzudenken. Was für jüngere Generationen meist kein Problem ist, stellt ältere Menschen oftmals vor eine große Herausforderung. Das Internet bietet trotz seiner zahlreichen Vorteile auch eine Plattform, um Straftaten zu begehen. Mit einem Cybercrime-Präventionstag will am Montag, 18. Juli, der Kriminalpräventive Rat der Stadt Interessierte auf Gefahren im Internet hinweisen. Die Veranstaltung beginnt um 16 Uhr im Saalbau. Experten eines Bremer IT-Unternehmens zeigen einfache Tricks und Handgriffe, wie persönliche Daten auf dem Computer oder dem Smartphone vor Angriffen von Cyberkriminellen geschützt werden können. Vorträge und Technikdemonstrationen vermitteln, welche Gefahren es bei der Benutzung moderner Informationstechniken gibt und welche Tücken bei der Internetnutzung bestehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Informationen gibt es bei Nina Kreuzer, E-Mail nina.kreuzer@neustadt.eu, Telefon 06321 855-1153.