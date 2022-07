Überweisungen auf der Couch tätigen, Shopping mit dem Smartphone und Vorstellungsgespräche per Video-Konferenz – das Internet ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Bei allen Funktionen sollte aber nicht vergessen werden: Das Internet bietet auch eine Plattform, um Straftaten zu begehen. Mit einem Cybercrime-Präventionstag am Montag, 18. Juli, will der Kriminalpräventive Rat der Stadt Neustadt alle interessierten Bürger ab 16 Uhr im Saalbau auf Gefahren im Internet hinweisen. Gezeigt werden beispielsweise bei Rollenspielen einfache Tricks, um persönliche Daten auf dem Computer oder Smartphone zu schützen. Mit Vorträgen und Technikdemonstrationen wird aufgezeigt, welche Gefahren es bei der Benutzung von modernen Informationstechniken gibt und welche Tücken bei der Internetnutzung bestehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.