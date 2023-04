Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Lebensmittel in gewünschter Menge und in der mitgebrachten Dose abgefüllt: Dieses Konzept soll nun auch in Neustadt Einzug halten. Mit dem „Foi“ wollen zwei junge Unternehmerinnen den ersten Unverpackt-Laden eröffnen. Wer Interesse hat, kann sich an der Geschäftsgründung beteiligen.

Getreide, Nudeln und Reis, Zahnpasta und Spülmittel: Dinge, die wir täglich brauchen. Doch oft halten wir nach dem Einkaufen nicht nur das gewünschte Produkt in den Händen,