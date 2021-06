Die 39. Critical-Mass-Fahrraddemo greift am kommenden Freitag die Ergebnisse des „ADFC-Fahrradklimatests 2020 für Neustadt“ und die Unterschiede zwischen Schutzstreifen, Radfahrstreifen und Radwegen auf. Start ist um 17 Uhr vor dem Saalbau. Der Veranstalter Bündnis Mobilitätswende wird von Susanne Abel, Sprecherin der ADFC-Ortsgruppe Bad Dürkheim/Neustadt verstärkt. An konkreten Stellen sollen Unterschiede, Vor- und Nachteile der jeweiligen Radführungen erklärt werden. Zudem wird Rainer Grun-Marquardt, Mitglied im Arbeitskreis „Radverkehr“ der Stadtverwaltung, berichten, was alles in nächster Zeit zur Verbesserung der Neustadter Radinfrastruktur geplant ist. Es gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot.