Unter dem Motto „Autofrei durch die Stadt“ startet das Bündnis Mobilitätswende am Freitag, 4. September, um 17 Uhr vor dem Neustadter Saalbau die nächste Critical Mass-Fahrraddemo. Die Organisatoren wollen damit ein Zeichen setzen, damit sich die Stadt fahrradfreundlicher entwickelt. Auf der neun Kilometer langen Tour sollen zwölf der insgesamt 14 VRN-Nextbike-Stationen abgefahren werden, damit die Standorte der mietbaren Fahrräder bekannter gemacht und von Teilnehmern der Aktion genutzt werden, sofern sie sich vorab beim Verkehrsverbund Rhein-Neckar für das Angebot registriert haben.

Interessierte treffen sich schon um 16.30 Uhr an der Ausleihstation vor dem Hauptbahnhof. Auch die Bahnhaltestellen in Neustadt und die Carsharing-Stationen in der Stadt stehen auf dem Plan der Radler. Aus Gründen des Infektionsschutzes müssen die Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz tragen und einen Abstand von anderthalb Metern zueinander einhalten. Infos gibt es online unter www.facebook.com/CriticalMassNeustadt.