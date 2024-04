Am Freitag sind die Fahrradfahrer bei der 49. Critical Mass in Richtung künftige Landesgartenschau (LGS) unterwegs. Ursprünglich sollte die Fahrraddemo vom Saalbau aus starten, was aber wegen der Baustelle am Bahnhofsvorplatz nicht möglich ist. Deshalb startet die Critical Mass um 17 Uhr vom Hetzelplatz aus. Von dort geht es über Exter- und Karl-Helfferich-Straße zur Konrad-Adenauer-Straße und weiter Richtung Osten über die Branchweilerhofstraße bis zum Wertstoffhof und dann gen Norden Richtung Mußbach und über die Robert-Stolz-Straße, den Grünzug Böbig und die Festwiese zurück zum Hetzelplatz. Begleitet wird sie von Anne Pieper, Co-Geschäftsführerin der Landesgartenschau 2027 Neustadt an der Weinstraße gGmbH, die das Konzept während und nach der LGS erklären wird. Es ist mit Verkehrsbehinderungen während der Fahrraddemo zu rechnen, teilt die Stadt mit.