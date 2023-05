Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Außer in Afrika und Asien ist die irische Folkband „Craobh Rua“ schon überall auf der Welt aufgetreten. Viermal legte sie während der zahlreichen Tourneen, die sie in den fast 40 Jahren ihres Bestehens absolviert hat, auch beim Neustadter Kulturverein Wespennest einen Zwischenstopp ein. Am Donnerstag war es wieder einmal soweit.

Bandleader Brian Connolly und seine Mitmusiker Desy McCabe, Eoghan McKenna und Declan Keenan standen gemeinsam auf der Bühne des vollbesetzten Wirtshauses „Konfetti“ und machten