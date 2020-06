Weil eine Erzieherin der evangelischen Karl-Sieder-Kindertagesstätte in Haßloch positiv auf das Coronavirus getestet wurde, hat das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim Quarantäne für die engen Kontaktpersonen angeordnet.

Darunter fallen der Kreisverwaltung zufolge nicht nur die zehn Kinder in der Gruppe der erkrankten Erzieherin, sondern auch Kolleginnen und Kollegen: Daher wurde die Kita am Dienstag komplett geschlossen, nachdem das Gesundheitsamt über das Testergebnis informiert worden war. Die Eltern wurden direkt gebeten, ihre Kinder abzuholen.

Die infizierte Erzieherin hatte zuletzt am 5. Juni gearbeitet, sodass die 14-tägige Schließung am 19. Juni enden kann. Ihre engen Kontaktpersonen in der Kita werden alle – auch ohne Symptome – durch das Gesundheitsamt in den nächsten Tagen auf das Coronavirus getestet. In der Kita werden im normalen Regelbetrieb gut 100 Kinder im Alter von zwei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. Im aktuell eingeschränkten Regelbetrieb waren 55 Kinder vor Ort.

Trotzdem kein weiterer Fall

Da die betroffene Erzieherin nicht im Landkreis Bad Dürkheim wohnt, bleibt es bei insgesamt 326 Corona-Fällen im Kreis Bad Dürkheim, von denen keine Infektion mehr akut ist. In Neustadt sind es nach wie vor 106 Fälle, wobei noch eine Infektion akut ist. Die Fallzahl im Landkreis Südliche Weinstraße liegt ebenso unverändert bei 151.