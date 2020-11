Zwei Männer im Alter von über 60 und über 70 Jahren aus dem Kreis Bad Dürkheim sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte, erhöht sich damit die Anzahl an Todesfällen seit Beginn der Pandemie im Landkreis auf 25, in Neustadt sind es bislang drei. 20 Neu-Infektionen sind seit Mittwochnachmittag im Kreis dazugekommen, davon jeweils eine in Lambrecht und Meckenheim. Für Neustadt wurden 14 neue Fälle gemeldet. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße berichtete von 20 Neu-Infektionen im Kreis und der Stadt Landau, die Verbandsgemeinde Maikammer ist nicht betroffen.