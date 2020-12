Ein 70 Jahre alter Mann ist das jüngste Todesopfer im Landkreis Bad Dürkheim im Zusammenhang mit Corona. Darüber hat die Kreisverwaltung am Donnerstag informiert. Demnach steigt die Anzahl der gestorbenen Menschen im Kreis auf 29, in Neustadt waren es bislang drei. An Neu-Infektionen sind bis Donnerstagmittag 30 Fälle im Landkreis und 17 in der Stadt Neustadt hinzugekommen. Die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße meldete für den Landkreis sowie die Stadt Landau 23 weitere Corona-Fälle. Außerdem starben im Zusammenhang mit Covid-19 zwei Menschen, die in den Verbandsgemeinden Landau-Land und Herxheim wohnten.