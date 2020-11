Die Corona-Pandemie hat ein weiteres Todesopfer im Kreis Bad Dürkheim gefordert. Nach Angaben der Kreisverwaltung handelt es sich um eine über 60 Jahre alte Frau. An Neuinfektionen sind einschließlich des Wochenendes bis Montagnachmittag 49 Fälle im Landkreis – darunter ein Schüler der Siebenpfeiffer-Realschule plus Haßloch – und 24 Fälle in der Stadt Neustadt hinzugekommen. Seit Ausbruch des Coronavirus sind demnach 1309 Kreiseinwohner und 495 Neustadter positiv getestet worden. Im Landkreis sind momentan 245 aktive Infektionen bekannt, in Neustadt 111. Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau wurden 42 neue Infektionen seit Freitagmittag gemeldet.