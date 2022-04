Von Freitag bis Montag sind im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 212 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Laut Kreisverwaltung gab es 146 zusätzliche Fälle im Landkreis sowie 66 in der Stadt Neustadt. In diesem Zeitraum starben zudem zwei weitere Menschen an oder mit Corona: eine über 60-jährige Person in Bad Dürkheim sowie eine über 80-jährige Person in Haßloch. Damit erhöhte sich die Anzahl der Todesfälle im Kreisgebiet auf 215, in Neustadt sind es bislang 62. In der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße wurden seit Freitag 314 weitere Infektionen registriert.