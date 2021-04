In Neustadt ist eine über 90-jährige Person an oder mit dem Coronavirus gestorben. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim stieg die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 in der Stadt auf 35. Im Landkreis Bad Dürkheim wurden bislang 144 Sterbefälle gezählt. Seit Dienstag sind im Kreis 40 Neuinfektionen hinzugekommen, in Neustadt 14. Damit sind zurzeit 272 aktive Infektionen im Kreis bekannt und 128 in der Stadt. Mit der britischen Virusvariante haben sich seit Dienstag elf Kreisbürger infiziert sowie neun Neustadter. Der Inzidenzwert, der die Corona-Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner angibt, hat in Neustadt am Mittwoch erstmals wieder die kritische 100er-Marke überschritten, er lag bei 105,1. Liegt der Wert drei Tage in Folge über 100, müssen in der Stadt wieder strengere Coronaregeln verfügt werden.

Auch die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße verzeichnet einen weiteren Todesfall: Ein älterer Mann starb im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Anzahl der verstorbenen Infizierten liegt im Kreis und der Stadt Landau bei insgesamt 143. Seit Dienstag kamen 21 weitere Corona-Fälle hinzu.