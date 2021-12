Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sind übers Wochenende zwei Neustadter (einmal geimpft, einmal nicht geimpft) an oder mit Corona gestorben. Der Behörde zufolge sind in der Stadt seit Freitag 138 Neuinfektionen gemeldet worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bleibt zum Wochenbeginn mit 666,0 auf sehr hohem Niveau – dies ist Rheinland-Pfalz-weit sogar der höchste Wert. Im Kreis Bad Dürkheim liegt die Inzidenz bei 367,7. Im Kreis sind laut Gesundheitsamt seit Freitag 173 Neuinfektionen hinzu gekommen. Somit sind derzeit 771 aktive Covid-19-Erkrankungen in Neustadt und 1158 im Kreis Bad Dürkheim bekannt. Dem Gesundheitsamt zufolge gibt es in mehreren Schulen und Kitas im Umkreis derzeit Infektionsfälle. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind übers Wochenende 302 weitere Fälle gemeldet worden. Das hat das dortige Gesundheitsamt mitgeteilt. Dort gibt es ebenfalls einen weiteren Todesfall: An oder mit Covid-19 verstorben ist ein hochbetagter Landauer.