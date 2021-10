In Neustadt sind seit Donnerstag nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sechs Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Im Kreis waren es 14 Fälle, darunter ein Schulkind der Grundschule Elmstein.

Leider sind auch Todesfälle zu verzeichnen: Zwei Senioren über 80 Jahre sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben, ein ungeimpfter aus Weisenheim am Sand, und eine geimpfte Person aus Weisenheim am Berg, die in einem Altenheim wohnte. Die Inzidenz lag in Neustadt laut dem Landesuntersuchungsamt bei 71,3 und im Landkreis bei 47,4.

Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden seit Donnerstag laut der zuständigen Kreisverwaltung zwölf neue Fälle gezählt, darunter vier Schüler der Paul-Gillet-Realschule plus und Fachoberschule Edenkoben. Im Landkreis lag die Inzidenz am Freitagmittag bei 61,4.