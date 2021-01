22 neue Corona-Infektionen wurden seit Montag im Kreis Bad Dürkheim gezählt, in Neustadt waren es zehn. Wie die Kreisverwaltung informierte, wurden zwei weitere Todesfälle verzeichnet: Gestorben sind alte Menschen aus Forst und dem Awo-Seniorenheim Lambrecht. In Neustadt lag der Inzidenzwert (gemeldete Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) am Dienstag erstmals wieder unter dem Landesdurchschnitt. Damit sich Besucher von Altenheimen nicht testen lassen müssen, muss dies aber sieben Tage in Folge der Fall sein. Für solche Schnelltests hat das DRK im Neustadter Testcenter ein Schnelltestzentrum eingerichtet. Im Landkreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind laut Kreisverwaltung seit Montag 20 Infektionsfälle hinzugekommen. rhp/ahb