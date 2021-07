Wie an den beiden Tagen zuvor hat das Kreisgesundheitsamt auch am Donnerstag keine neuen Corona-Infektionen für Neustadt gemeldet. Laut der Behörde gibt es in der Stadt momentan sechs aktive Infektionen. Im Kreis Bad Dürkheim liegen zwei Neuinfektionen vor. Dort sind aktuell 15 Personen an Covid-19 erkrankt. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim, der das Gesundheitsamt zugeordnet ist, sind in der Schillerschule in Haßloch zwei Kinder aus verschiedenen Klassen positiv getestet worden. Beide Schüler und die Kontaktpersonen seien in Quarantäne. Für die Stadt Landau und den Kreis Südliche Weinstraße meldet das dortige Gesundheitsamt einen weiteren Corona-Fall seit Mittwoch. Wenig Veränderungen gibt es laut den Daten des Landesuntersuchungsamts bei den Sieben-Tage-Inzidenzen (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner): Neustadt liegt unverändert bei 9,4, die Südliche Weinstraße weiterhin bei 0,0, und im Kreis Bad Dürkheim hat sich der Wert leicht auf 3,8 erhöht.

