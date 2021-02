25 Corona-Neuinfektionen und zwei Todesfälle seit Freitag hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim gemeldet. 15 neue Fälle gab es demnach im Landkreis, zehn in der Stadt Neustadt. Mit oder an Corona gestorben sind zwei Menschen, die im Deidesheimer Altenzentrum Bürgerhospital zu Hause waren. Neu betroffen vom Coronavirus sei die Paul-Gerhardt-Kindertagesstätte in Haßloch: Dort wurde eine Kraft positiv getestet, acht Kinder und zwei Mitarbeiter sind in Quarantäne. Zudem wurde im Landkreis eine weitere Infektion mit der britischen Virusmutation nachgewiesen, damit sind es nun fünf. Hinzu kommen zwei in Neustadt. Eine davon wurde bei einer Bewohnerin im Altenheim Paul-Gerhardt-Haus nachgewiesen. Sie ist laut Kreisverwaltung inzwischen im Krankenhaus. Die Einrichtung sei für alle Besuche geschlossen, die Wohnbereiche seien isoliert. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sind laut Kreisverwaltung seit Freitag 24 weitere Corona-Fälle hinzugekommen. Außerdem seien zwei Seniorinnen gestorben.