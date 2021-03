Seit Donnerstag hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim 26 Corona-Neuinfektionen im Landkreis und vier in Neustadt gezählt. Aktuell sind im Kreis 250 aktive Infektionen bekannt, in der Stadt 62. Darunter sind zehn Infektionen mit der britischen Virusvariante nachgewiesen worden, sieben im Landkreis und drei in Neustadt. Die Anzahl der Fälle mit der Mutation stieg auf 118 beziehungsweise 48. Derweil wurde ein Schulkind an der Integrierten Gesamtschule in Wachenheim positiv auf Covid-19 getestet. Die Kontaktpersonen sind laut Kreisverwaltung in Quarantäne.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind seit Donnerstag 21 Corona-Fälle hinzugekommen.