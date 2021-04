Das Gesundheitsamt in Neustadt hat am Freitag zehn neue Corona-Infektionen in der Stadt gemeldet, im Kreis Bad Dürkheim sind seit Donnerstag 19 Neuinfektionen hinzu gekommen. Für die Sieben-Tage-Inzidenz (Anzahl der Infektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) bedeutet dies, dass Neustadt mit jetzt 75,1 weiterhin unter der Marke von 100 bleibt, ab der die Bundesnotbremse mit weiteren Corona-Einschränkungen greift. Der Kreis Bad Dürkheim liegt mit 95,7 am zweiten Tag in Folge wieder unter 100. Die Regeln der Notbremse können hier aufgehoben werden, wenn der Wert an fünf Tagen in Folge unter 100 bleibt. Dann gelten wieder die Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz, die für einen Inzidenzwert unter 100 unter anderem einen Wegfall der Ausgangssperre vorsehen. Aktuell gibt es 142 aktive Infektionen in Neustadt und 403 im Kreis. Laut dem Gesundheitsamt gibt es in zwei Kitas im nördlichen Landkreis zwei Corona-Fälle.

Für den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau hat das dortige Gesundheitsamt 41 neue Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße liegt bei 163,8 – daher bleiben hier die Regeln der Bundesnotbremse unverändert bestehen.