In Neustadt gibt es drei neue Corona-Fälle, im Landkreis Bad Dürkheim eine Neuinfektion. Damit sind in Stadt und Kreis bislang 134 beziehungsweise 339 Menschen positiv auf Covid-19 getestet worden. In Neustadt sind aktuell noch elf Menschen erkrankt, 121 sind wieder gesund. Zwei Infizierte sind gestorben. Im Kreis Bad Dürkheim gibt es aktuell acht aktive Infektionen. 319 Personen sind wieder genesen, zwölf Erkrankte gestorben. Im Kreis Südliche Weinstraße sind seit Freitag fünf Corona-Fälle hinzugekommen. 166 Infizierte zählte das zuständige Gesundheitsamt bislang, 150 sind wieder gesund, vier Menschen mit Covid-19 sind gestorben.