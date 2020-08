Das Gesundheitsamt Bad Dürkheim meldet am Dienstag keine neuen Corona-Fälle für den Landkreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt. Im Kreis sind bislang 348 Menschen an dem Virus erkrankt, in der Stadt 139. Auch im Landkreis Südliche Weinstraße sind seit Montag keine neuen Infektionen bekannt. Dort wurden bislang 170 Covid-19-Fälle gezählt.