Auch in und um Neustadt scheint der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle überschritten – allerdings liegen die Infektionszahlen im Vergleich zu den Entwicklungen in den vergangenen zwei Jahren immer noch auf einem sehr hohen Niveau. So sind in Neustadt seit Freitag 97 Neuinfektionen hinzugekommen (vor einer Wochen waren es 153 neue Fälle übers Wochenende). Darüber hat das beim Kreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt am Montag informiert. Für den Kreis Bad Dürkheim meldete die Behörde 215 neue Infektionen (vor einer Woche: 364). Laut Gesundheitsamt gibt es auch wieder einen Todesfall: In Neustadt ist eine über 80 Jahre alte, geimpfte Person an oder mit Covid-19 gestorben. Damit erhöht sich die Anzahl der pandemiebedingten Todesfälle in Neustadt auf 61. Im Kreis Bad Dürkheim gab es bisher 206 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19. Die im Vergleich zu den vergangenen Wochen niedrigeren Zahlen bei den Infektionen führen zu rückläufigen Inzidenzen (Anzahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner): Neustadt liegt dort nun bei 1380,5 und der Kreis Bad Dürkheim bei 1529,0 (vor einer Woche: 1547,4 und 1815,4). Für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße hat das dortige Gesundheitsamt übers Wochenende 463 weitere Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße liegt bei 491,1. Das ist deutlich unterhalb des Landesniveaus: 1432,9.