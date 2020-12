Fieber, Halsschmerzen oder Husten und das an den Feiertagen? Vielleicht sogar die Sorge, sich mit Corona infiziert zu haben? Was Stadt- und Kreiseinwohner dann tun können, sagt Carla Bernius, Leiterin der Zentralen Notaufnahme des Marienhaus Klinikums Hetzelstift.

Wen fragen Menschen mit Symptomen?

Es gibt eine Liste mit Corona-Praxen in der Region, die allen offenstehen, wenn ihr Hausarzt ab Heiligabend geschlossen hat. Diese Liste veröffentlicht die Kassenärztliche Vereinigung (KV) aber erst am Mittwoch, 23. Dezember, um 17 Uhr im Internet. Wichtig: Vorher kommt man über diesen Link nicht weiter. Zudem können sich Betroffene an die KV-Bereitschaftspraxis im Hetzelstift wenden. Aber: Dort werden keine Abstriche genommen.

Wer ist in dem Fall zuständig?

Weil die Bereitschaftspraxis nicht abstreicht, sollten die Betroffenen zunächst eine der Corona-Ambulanzen kontaktieren, um dort einen Abstrich zu erhalten. Funktioniert das nicht, übernimmt das Hetzelstift den Test. Dazu wird täglich ein Zeitraum von 10 bis voraussichtlich 12 Uhr eingeplant.

Wen fragen Menschen ohne Symptome?

Dazu gehören beispielsweise Kontaktpersonen ersten Grades oder Menschen, deren Corona-Warnapp angeschlagen hat. Für sie ist ab Heiligabend das Krankenhaus Hetzelstift zuständig. Allerdings sind die Anlaufstellen unterschiedlich: Es kommt darauf an, ob am Feiertag/Wochenende oder einem normalen Arbeitstag.

Welche Anlaufstelle an Feiertage/Wochenende?

Am 24., 25., 26., 27. und 31. Dezember sowie vom 1. bis 3. Januar vergibt nur das Gesundheitsamt des Landkreises Bad Dürkheim Termine für einen Abstrich bei Menschen ohne Beschwerden. Die Tests werden im Krankenhaus immer vormittags von 8 bis 10 Uhr gemacht.

Welche Anlaufstelle an normalen Tagen?

Das Hetzelstift übernimmt das Testcenter im ehemaligen Aldi-Gebäude in der Speyerdorfer Straße in Neustadt. Damit wird das Gesundheitsamt, wie vom Land vorgegeben, von der Testung von Menschen ohne Symptome entlastet. Vom 28. bis 30. Dezember können das Gesundheitsamt und niedergelassene Ärzte Betroffene an das Testcenter verweisen, sie können auch kommen, wenn die Warnapp angeschlagen hat. Besetzt ist es von 8 bis 13 Uhr. Dafür können dann Termine gebucht werden: telefonisch unter 06321/859-55555, oder E-Mail oder im Registrierungssystem www.doctolib.de. Pro Test rechnet das Hetzelstift mit einem Zeitaufwand von fünf Minuten.

Und nach dem 3. Januar?

Das Krankenhaus betreibt das Testcenter vorerst bis 31. März. Dazu ist es aber nach wie vor auf Helfer angewiesen. Auf den jüngsten Appell von Oberbürgermeister Marc Weigel, das Hetzelstift zu unterstützen, haben sich zwar viele Menschen gemeldet. Doch hat sich am Montag herausgestellt, dass etliche davon nicht eingesetzt werden können, weil sie in Kurzarbeit sind. Ein Teil von ihnen hilft nun ehrenamtlich, gleiches gilt für Hetzelstift-Beschäftigte. Um die Lage zu entspannen, werden aber weiter Helfer querbeet gesucht, von der medizinischen Fachkraft über den Medizinstudenten bis zum Raumordner. Derart gut bezahlt werden, wie das bei den Impfzentren geregelt ist, kann im Testcenter aber nicht. Kontakt: taskforce.new@marienhaus.de.

Wer kann bei Fragen noch weiterhelfen?

Die Stadt Neustadt bietet vom 24. Dezember bis 3. Januar täglich von 9 bis 12 Uhr ein Info-Telefon an: 06321/855-1891.

Das Gesundheitsamt ist feiertags und zwischen den Jahren im Einsatz: Die Kontaktnachverfolgung und Information von Infizierten und ihrer Kontakte findet statt. Zwischen 28. und 30. Dezember ist es über die Hotline 06322/961-7401 von 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr erreichbar, per E-Mail jederzeit.