Seit Montag wurden im Landkreis Bad Dürkheim 17 weitere Corona-Fälle gemeldet, in der Stadt Neustadt waren es zwei. Wie die Kreisverwaltung am Dienstagnachmittag informierte, wurde in diesem 24-Stundenzeitraum kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus in Stadt und Kreis verzeichnet. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie 96 Menschen im Kreis und 26 in der Stadt gestorben. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau wurden seit Montag 22 Neuinfektionen gezählt. Zudem sind elf weitere Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, darunter eine Frau aus der Verbandsgemeinde Maikammer. Damit steigt die Anzahl an Todesfällen auf insgesamt 102.

