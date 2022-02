Für Neustadt hat das beim Landkreis Bad Dürkheim angesiedelte Gesundheitsamt am Freitag 147 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Im Kreis Bad Dürkheim waren es 228. Damit sinkt die Anzahl der Neuinfektionen weiter. In der Folge gehen die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Stadt und im Kreis zurück. Für Landau und den Landkreis Südliche Weinstraße meldete das dortige Gesundheitsamt 349 neue Fälle. Auch dort zeigt die Inzidenzkurve nach unten.