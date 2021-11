In Neustadt gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Laut Gesundheitsamt ist ein über 80 Jahre alter Mensch, der nicht geimpft war, an oder mit Covid-19 verstorben. Somit erhöht sich die Anzahl der Corona-Todesfälle in der Stadt auf 45. Innerhalb von 24 Stunden sind zudem 42 Neuinfektionen gemeldet worden. Für den Kreis Bad Dürkheim hat das Gesundheitsamt am Donnerstag 94 neue Corona-Fälle gemeldet. Je einen Corona-Fall gab es an Kita (Erzieherin) und Grundschule (Schüler) Meckenheim. 99 weitere Fälle wurden derweil für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße gemeldet.