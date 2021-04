In Neustadt gibt es einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Dürkheim handelt es sich um eine 70-jährige Person. In der Stadt sind bislang 37 mit Covid-19 infizierte Menschen gestorben, im Kreis Bad Dürkheim 147. In der Stadt sind seit Freitag 19 Corona-Fälle hinzugekommen, im Landkreis 53. Sieben beziehungsweise 26 Menschen haben sich mit der britischen Virusvariante infiziert. Insgesamt sind zurzeit 147 aktive Infektionen in Neustadt und 427 im Kreis Bad Dürkheim bekannt. Während der Inzidenzwert – die Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche – in Neustadt am Montag bei 88,2 lag, lag er im Kreis Bad Dürkheim bei 119,8.

Im Landkreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau sind nach Angaben der zuständigen Kreisverwaltung seit Freitag 83 weitere Corona-Fälle gezählt worden, unter anderem in drei Grundschulen, vier Kindertagesstätten und zwei Kliniken.