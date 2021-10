Drei Neuinfektionen in Neustadt sowie 14 weitere Fälle im Landkreis Bad Dürkheim wurden dem zuständigen Gesundheitsamt des Landkreises seit Mittwoch gemeldet. Laut Kreisverwaltung gibt es in Neustadt noch 73 aktive Infektionen, im Kreis sind es 151. In Meckenheim wurde zudem ein Todesfall verzeichnet: Eine über 90 Jahre alte, nicht geimpfte Person sei an oder mit Covid-19 gestorben, so die Kreisverwaltung. In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße sind seit Mittwoch 41 Neuinfektionen bekannt geworden, wie die dortige Kreisverwaltung am Donnerstag informierte.